Cet semaine, l'épisode est spécial ! J'ai participé au «Bac philo des humoristes» : le jour des épreuves de philo, un sujet m'a été attribué, j'ai écrit un sketch, et je l'ai joué le soir même sur la scène du Théâtre Libre devant 900 personnes... Et donc j'ai décidé de vous lire mon texte, un petit peu ma copie du Bac ! C'est un peu de la philo... mais en vulgaire !

«Moi, j'ai 36 ans, ça veut dire que j'ai passé mon Bac il y a dix-huit ans. C'est-à-dire l'âge de celles et ceux qui ont passé le Bac aujourd'hui, et je ne vous cache pas que comme disait Aristote : ça fout un coup de vieux. À l'époque j'avais eu 8 en gros coef, puisque j'étais en L, et pour rattraper ça j'avais tout misé sur mon option de spécialité, c'est-à-dire le théâtre. Et je vous cache pas que je compte faire exactement la même chose ce soir.»

Un podcast de Marine Baousson

