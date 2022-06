Épisode 171 - Dans cet épisode en partenariat avec l'AP-HP Hôpital Lariboisière Fernand-Widal, on parle de la pipite, de Jared Leto, et de gentils docteurs, entre autres.

«Depuis quelques temps, je reçois - je pense au moins une fois par semaine - des demandes pour expliquer et donner de la visibilité à des maladies. C'est assez compliqué d'y répondre j'avoue pour deux raisons :

1 : J'ai pas fait médecine, et même je dirais que j'ai carrément fait L pour des raisons de nullenmathise, donc bon vulgariser des trucs que je comprends pas à la base (parce que mon cerveau refuse, tout simplement), c'est pas le plus simple. Et franchement, je comprends mon cerveau : les cours de médecine, c'est pas les plus funs du monde .

Et 2 : C'est pas facile non plus de chercher des vannes sur des maladies.

Mais là, j'ai été contactée par une équipe de l'hôpital de Lariboisière, qui m'a dit : "Marine est-ce que tu veux bien parler de la goutte, nous on te vulgarise tout d'avance, pour que ce soit facile à comprendre pour les teubés… Pour les gens qui ont fait L… pour les… bref pour toi. Et après on vérifie ce que tu dis. "

Donc messieurs dames pour une fois, je suis heureuse de vous annoncer que ce que je vais dire, on est sûr.e.s que c'est les vraies infos !»

Merci à Marine Dalle et aux équipes du service Viggo-Petersen de Lariboisière pour les documents et sources nécessaires à l'écriture de cet épisode, et merci d'avoir pensé à moi !

