Épisode 170 - Dans cet épisode, on parle de ma cousine Lilou, de deux sacs poubelles, et de Vincent Delerm, entre autres.

«Les ami.e.s, cette semaine je participe à un événement qui s'appelle le bac philo des humoristes. En gros, le jour des épreuves du bac, quand les sujets vont sortir, avec tout un tas d'humoristes, on va devoir en choisir un chacun et écrire un texte qu'on jouera sur la scène du théâtre libre. Karim duval m'a demandé de faire une pub pour cette soirée en répondant à un sujet qui était tombé l'année dernière, et moi j'ai choisi: "Discuter, est-ce renoncer à la violence"?

Je cherchais une façon de prouver que non et je me suis dit qu'il y avait sûrement un chanteur qui disait des trucs horribles et violents en chanson. C'est donc là que ma cousine Lilou m'a parlé de la chanson “Ma vie” de Dadju. Moi Dadju, je connaissais son nom mais je savais pas à quoi il ressemblait, ni ce qu'il faisait comme musique. J'ai donc tapé “Ma vie dadju” dans youtube et là… j'ai pas été déçue du voyage.

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney