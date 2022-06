Épisode 169 - Dans cet épisode, on parle de Lucy et Suzanne, du prix des baraques à Jersey, et des Allemands crédules, entre autres.

«Il y a quelques temps, j'ai reçu un message sur Instagram : "Tu devrais t'intéresser au Soldat sans nom, ça va te plaire..." J'ai perdu le nom de la personne qui m'a écrit, mais j'avoue que quand j'ai lu "le Soldat sans nom", j'ai pensé : "Je connais déjà, c'est fastoche, il est sous l'Arc de Triomphe, qui a - je vous le rappelle - 287 marches. Sauf qu'on l'appelle le soldat inconnu.

Mais en fait, le Soldat sans nom, c'est pas une redite de l'épisode de l'Arc de Triomphe. Non, c'est un énorme mix de l'épisode de l'histoire du corbeau de Tulle, si on le mélangeait à celui de Rosa Bonheur, et celui de Jean Moulin… Vous allez voir, c'est de la balle. Mais pour connaître cette histoire, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

