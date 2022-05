Épisode 168 - Dans cet épisode, on parle de ma sœur qui se viande, d'un prestidigitateur, et de la définition du mot «chance», entre autres.

«Lorsqu'il y a eu les élections, j'ai eu envie de vous proposer des Vulgaire qui expliqueraient les programmes des deux candidats qui passeraient l'entre deux tours. Je n'avais pas tellement de doute sur le fait que Macron passerait, alors en avance j'avais commencé à travailler sur son programme, et par exemple j'avais noté que sa seule proposition pour la culture était de créer des métaverses… et voilà. Bref, j'ai abandonné l'idée, enfin non, mon avatar dans le métaverse a continué bien sûr, mais moi, non.

Mais avant d'arrêter, j'ai regardé ses interviews sur Brut et surtout sur le média Booska-P, dans laquelle les deux journalistes ont enfin posé les questions qui m'intéressaient, notamment sur l'affaire Adama Traoré et les violences policières. Le truc, c'est qu'en y réfléchissant bien, je ne connaissais pas bien l'affaire Adama Traoré. Je savais qu'il était mort, que c'est de manière injuste, je savais que sa soeur Assa Traoré, sa famille et leur collectif se battaient depuis des années pour obtenir justice, mais… j'en savais pas beaucoup plus. Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat

Illustré par Juliette Poney