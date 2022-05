Dans cet épisode, je vous explique rapidement ce qu'est la variole du singe, vu que depuis ce matin, je flippais.

«Ladies and gentlemen, après le Covid, après la grippe aviaire, let me introduce you to : la variole du singe ! Whoooo ! Mais quel bonheur, quelle joie de vivre dans ce monde qui ne nous laisse jamais nous reposer sur nos acquis ! Alors je vous résume le truc : ça y est, il y a trois cas de variole du singe qui ont été découverts en France depuis vendredi. Et la dernière fois qu'on m'a parlé d'un petit virus dans le genre, on nous a confinés le cul pendant deux ans. Cette fois, donc, j'ai décidé de m'y intéresser dès le départ, au moins je saurai à quoi m'attendre. Si c'est une "grippette" comme dirait Michel Cymes ou s'il faut que je me prépare à faire un grand ménage et quand ça sera fini, à créer un podcast comme la dernière fois. Propal : Vulvaire, un podcast qui ne parlerait que de vagins. Bon c'est une première idée, faut rebosser, on brainstorme. On se juge pas merci. C'est un espace de parole libre. Qu'est ce que je vous disais ? Oui donc, la variole du singe, je savais pas ce que c'était, et même si c'était rafraichissant d'avoir un nouveau truc écrit sur les tubes dans les photos des articles sur l'épidémie, j'ai voulu en savoir plus, du coup j'ai regardé sur internet, et rapidement, je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

