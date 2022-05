Épisode 166 - Dans cet épisode, on parle de comment c'est relou les parkings, de Lara Croft, et d'une prévoyance retraite, entre autres.

«La semaine dernière, je vous ai parlé de Pythagore, et en faisant mes recherches, j'ai appris qu'il avait vécu un peu à Babylone. Moi, Babylone, je n'avais aucune idée précise de ce que c'était. Enfin si, je pensais que c'était une sorte de mythe, une endroit imaginaire où les rasta rêvaient d'aller pour fumer des joints en écoutant du Bob Marley. Et j'avoue que je me suis dit: "un sujet qui aborde Bob Marley et une hypoténuse, c'est pas commun… ça m'intéresse, je veux en savoir plus".

Du coup j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Babylone, c'est le nom d'une cité de 180 000 habitants, qui a été construite à partir de 1895, en Mésopotamie, sur les bords d'un fleuve. En gros à cet endroit là il y a deux gros fleuves, l'Euphrate, et le Tigre. Ça veut dire qu'il y a des gens qui font du bateau sur le Tigre, la classe. Bon bah là c'est sur l'Euphrate. Et évidemment, l'Euphrate, ça existe toujours, et ça passe dans l'actuelle Irak, la Syrie, et la Turquie.»



