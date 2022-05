Dans cet épisode, on parle de AB2 = AC2 + BC2, entre autres.

Le théorème de Pythagore c’est le Michel Sardou des théorèmes. Tout le monde le connait, c’est une star, et d’ailleurs, quasiment à chaque fois que j’en parlais à des gens, ils connaissaient toutes les paroles par coeur : «Un triangle est rectangle si le carré de la longueur du plus grand côté est égal à la somme des carrés des longueurs des 2 autres côtés». Et c’est un classique.



Je vous le dis direct, moi, ce genre de phrase, ça me fait paniquer. Bon, moins paniquer que la chanson villes de solitude de Sardou, «j’ai envie de violer des femmes. De les forcer à m’admirer. Envie de boire toutes leurs larmes. Et de disparaître en fumée». Ça a dû être co-écrit par PPDA. Mais revenons au théorème de Pythagore, qui lui aussi peut parfois être problématique. Rapport au fait que les profs de maths en font des problèmes.

