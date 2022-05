Épisode 163 - Dans cet épisode, on parle de Kad Merad, de Dumbo, et de la chambre 237, entre autres.

«Moi, je regarde jamais les films qui font peur, parce que j'ai peur d'avoir peur. Je ferme les yeux quand c'est trop violent et je vous rappelle que je suis tombée dans les pommes au cinéma pendant Million Dollar Baby. Les pompiers qu'étaient venus m'avaient offerts deux places pour revenir, mais pour Dumbo.

Ducoup j'ai jamais vu aucun film de Kubrick. J'ai pas vu le truc avec le gars maquillé qui a un chapeau, un oeil chelou et un coupe-papier. J'ai pas vu le truc avec les jumelles flippantes dans le couloir, le truc avec le sang qui se déverse partout comme l'eau dans le Titanic, le truc avec la meuf toute nu dans sa douche, le truc avec les oiseaux. J'ai pas vu le truc où Tom Cruise et Nicole Kidman filment une Église au Cap D'agde. Bref tous ces films, je sais que c'est Kubrick et si ça se trouve tout ça c'est le même film, mais moi, j'en sais rien.»

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustrations de Juliette Poney