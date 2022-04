Dans cet épisode, on parle d'évaporation, de Dodo la Saumure, et de l'Île de Ré, entre autres.

«Le sel, c'est quoi ? Alors, d'abord c'est ce que ma mamie Noëlle volait au Casino Cafeteria quand j'était petite. Alors, pas par nécessité hein. Non ! Par principe ! Moi, des principes j'en ai pas beaucoup mais j'ai : 1) toujours faire barrage à l'extrême-droite; et 2) ne jamais saler quand je cuisine. Et j'avoue que je suis quand même plus souvent confrontée à un des deux problèmes qu'à l'autre. En tout cas dans les deux cas, quand je le fais, le goût est dégueulasse.



Bon, mais revenons au sel. Qu'est-ce que c'est ? Le sel c'est ce qui sublime le goût du beurre, ainsi que le goût du chocolat noir Lindt. Et alors les deux en même temps sur une baguette, c'est de la poésie. Mais le sel, comment ça se fabrique ? Et comment il se retrouve dans un gros pot avec une baleine dessus ? Accrochez-vous, j'ai la réponse : le sel vient soit de la mer soit de carrières sous la terre. Et quand il vient de la mer on le récolte dans les marais salants.»

