Épisode 160 - Dans cet épisode, on parte de photocopies, de ninjas, et de Pierre Kneip, entre autres.

«Mais moi, en vrai, je pensais que dans ma vie, la seule pandémie que je devrais affronter, ce serait le sida. J'ai grandi avec le sida. Alors, pas littéralement hein, c'est pas un coming out de "j'ai le sida". Nan. D'ailleurs, quand je dis que j'ai grandi avec le sida, je vais être plus précise : j'ai grandi avec la peur du sida. Et même, la peur d'en mourir.

Or, récemment, c'était le sidaction. Le sidaction, on connaît, c'est le moment où on réécoute "oui mais c'est sa raison d'être" avec plein de stars des années 90 qui téléphonent depuis des cabines téléphoniques à d'autres stars des années 90 qui ont des itinéris (spéciale dédicace à lara fabian habillée comme dans matrix dans le hall de roissy), et bien sûr le sidaction. C'est, quand une fois par ans, Line Renaud sort sa plus belle tenue de la marque “un jour ailleurs”, et dit “donnez pour le chidaction”. Et effectivement, elle a raison Line, il faut donner pour le sidaction, parce que le sida, ça dure depuis des années, c'est un fléau, et on sait toujours pas quand ça se finira, c'est comme les feux de l'amour, ou la carrière de Bernard-Henri Lévy.»

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast

Un podcast de Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustrations de Juliette Poney