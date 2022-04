Dans cet épisode, on parle de la lune, de Pringles goût oignon, et de la nuit juste avant les élections, entre autres.

«J’y connais pas grand chose à la religion chrétienne, même si un peu quand même, rien du tout à la religion juive, comme vous avez pu le constater… Et concernant l’Islam, bah… franchement, pas grand chose. non plus. Enfin, si, je sais que le Ramadan, c’est un moment de l’année qui est un moment de pratique pour les musulmanes et les musulmans qui jeûnent la journée et se retrouvent en famille, entre amis pour rompre ce jeûne le soir, mais, c’est à peu près tout. C’est pour ça que j’ai voulu en savoir plus : pourquoi ils le font-ils ? C’est quand précisément ? Est-ce qu’ils ne font que jeûner ? Et surtout : est-ce que c’est dur ? Pour le savoir, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Merci à Samia Orosemane pour son aide ! Tous les ans, avec l'ONG Life, elle récolte des sous pour distribuer des repas pendant le Ramadan ! Vous pouvez la suivre sur son instagram pour la voir en action, et voici le lien pour participer à sa cagnotte.

