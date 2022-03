Dans cet épisode, avec l'astrophysicienne/l'autrice Maud Ventura, on parle d'un très gros télescope, de ce qui l'empêche de dormir la nuit, mais pas de Hailey Bieber, Justin Bieber et Selena Gomez, entre autres.

«-(Marine) Bon ok Maud, pourquoi tu voulais qu’on parle du Big Bang ?

-(Maud) Honnêtement ?

-(Marine) Ouais.

-(Maud) Parce que je t’ai d’abord proposé de parler du triangle amoureux le plus fascinant du XXIème siècle : Selena Gomez / Justin Bieber / Hailey Bieber… mais t’as refusé, je ne sais pas pourquoi.

-(Marine) Alors que moi je sais pourquoi.

-(Maud) POURQUOI ?

-(Marine) Est-ce que je dois vraiment te réexpliquer une quatrième fois ?

-(Maud) Il s’est quand même fiancé avec Hailey deux mois après sa séparation avec Selena.

-(Marine) Ah ouais… ALLEZ. Parle-nous de ta deuxième proposition.

-(Maud) Non Marine ma deuxième proposition c’était la tisane réglisse-menthe et t’as refusé aussi...

-(Marine) Alors ta troisième proposition.

-(Maud) Ah oui, le Big Bang. En vrai, ça me fascine : à l’ENS j’étais en philo, et je travaillais sur un mémoire de recherche d’anthropologie cosmologique sur la question de l’infini cosmique dans Les Pensées de Pascal et des conséquences de la révolution copernicienne au XVIIème siècle.»

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson et Maud Ventura.

Produit par Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustrations de Juliette Poney