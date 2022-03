Épisode 157 - Dans cet épisode en partenariat avec Amplifon, on parle des pions du Monopoly, d'une forêt de cils, et de pourquoi mon frère ne rangeait pas sa chambre, entre autres.

Dans cet épisode en partenariat avec Amplifon, on parle des pions du Monopoly, d'une forêt de cils, et de pourquoi mon frère ne rangeait pas sa chambre, entre autres. Il est conseillé d'écouter cet épisode au casque.

«La raison pour laquelle j'ai dit oui à ce partenariat, c'est que : d'abord, l'ouïe, c'était déjà sur ma liste des sujets à aborder bientôt. Mais aussi, parce que mon petit frère Romain qui est avec moi sur scène a subi une perte d'audition assez importante à l'oreille droite, ce qui fait qu'il n'entend qu'un tiers de ce qu'il devrait. Et tout ça à cause d'un accident quand il était enfant : à 4 ans, il s'est fait shooter par une voiture et quelques temps plus tard on s'est rendus compte que s'il rangeait pas sa chambre quand on lui disait de ranger sa chambre, c'était peut être parce qu'on lui avait pas dit ça dans la bonne oreille. Bon ou alors peut être qu'il avait juste la flemme. Une chose est sûre, c'est que l'ORL avait dit : pas besoin de l'appareiller, tout ira bien pour lui, il pourra juste pas être musicien quoi.

Spoiler alert. Mon frère est batteur de rock, il joue de plein d'instruments, et il réalise actuellement cet épisode. il fait son intéressant, quoi.

Grâce à Amplifon, j'en ai profité pour me demander ce qu'il s'était passé pour lui, et ce qu'il se passait tout court dans notre corps pour qu'on puisse entendre. Du coup, pour le savoir, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris…»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustrations de Juliette Poney