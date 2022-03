Épisode 156 - Dans cet épisode, on parle d'une lionne qui ne monte pas à l'étage, de porter des pantalons, et de Juju qui dessine des guinguettes, entre autres.

«Avec Juliette Poney, ma graphiste, voilà comment on fonctionne : on a un document partagé dans lequel j'écris le numéro du numéro de l'épisode et le sujet. Elle regarde le thème, elle réfléchit, et ensuite elle me fait une illu en fonction de ce qui l'inspire. Donc, quand elle a lu le nom de l'épisode dans le tableau, elle m'a fait une superbe illustration de la guinguette bien connue des LGBTQIA+ et de tous les parisiens et parisiennes d'ailleurs qui se trouve dans les Buttes Chaumont, le Rosa Bonheur.

Bon, elle a dû m'en refaire une autre, d'illu, parce que je vais pas vous parler de Rosa Bonheur, le bar, non, aujourd'hui, je vais vous parler de Rosa Bonheur, la femme. Et quelle femme. Moi je connaissais son nom, et seulement son nom.

Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Et sachez que ce que j'ai compris, je le tiens principalement de toutes les interviews qui ont été données par Katherine Brault, qui est la propriétaire du musée Rosa Nonheur, qui fait un travail remarquable.

Marie Rosalie Bonheur, dite Rosa Bonheur, nait le 16 mars 1822 à Bordeaux, il y a donc 200 ans, c'est son bicentenaire !»

