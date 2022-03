Cette semaine, je me suis intéressée à la lactation. Comment d'un coup, pouf, un sein produit du lait ? Dans cet épisode, on parle de Cléopâtre, de maternité, et de ce sein que je ne saurais voir.

«La semaine dernière, le nouveau spectacle d'Ali Wong est sorti sur Netflix. En ce moment je prends pas mal le train, puisque je suis en tournée - coucou Nice, coucou Grenoble, coucou Lyon, tickets dans la bio tout ça tout ça, bref.

Dans un de ses spectacles elle parle du fait qu’elle avait découvert que les tétons devenaient plus foncés après l’accouchement pour que les bébés puissent repérer le sein plus facilement, pour casser une petite croute ensuite. Ça m’a fait halluciner. Enfin j’ai pensé : "Ah ouais ?". Et ensuite je me suis dit que je savais pas trop ce qu’il se passait dans le corps pour l’allaitement. comment on passe de "personne normale" à "personne qui produit du lait". Du coup j’ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney

