Dans cet épisode, on parle de l’ex de Simone de Beauvoir, de sculptures en serviettes de bain, et d’une société pas très secrète, entre autres. Pour info, j'ai écrit et enregistré cet épisode avant jeudi 24 février 2022 et l'épisode consacrée à l'Ukraine.

«L'Unesco, c’est l’organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science, et la culture. Et vous noterez que si on prend les premières lettres d’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science, et la culture, ça fait pas du tout Unesco. Non, ça fait ODNUPELSELC. Mais c’est pas super pratique. «Le Mont Saint-Michel fait partie du patrimoine mondial de l’ODNUPELSELC.» Ouais, ça fait con. Voir, ça fait Unescon.»

