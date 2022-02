«À l’heure où j’écris ces mots, je suis dans un train pour Paris, il est 7h06, nous sommes jeudi 24 février. À mon réveil à 5h30, je suis allée faire pipi, normal, et la première chose que j’ai vue, c’est une photo que Yann Barthès a posté sur Instagram : une capture d’écran de CNN, qui montre une explosion, et qui dit “Russia Attacks Ukrain”. La Russie attaque l’Ukraine. Je dis pas qu’il y a de meilleurs moments que d’autres pour apprendre le début d’une guerre, hein. Je dis juste qu’assise sur les toilettes, c’est pas le plus chic… Enfin voilà s'il y a une biographie sur moi, j’espère qu’ils feront ce moment dans une bibliothèque quoi.

Bref. Je me suis sentie désarmée. Parce que… en vrai, j’y comprends rien, à ce qu’il se passe en Ikraine, à ce qui se joue avec la Russie, et à pourquoi Macron a vu Poutine sur une table en marbre de 8km de long. Pour être honnête, je pense que je ne suis pas la seule, parce que j’ai vu mon père hier et il m’a dit je cite : "Poutine fait son intéressant mais il va rien faire”. Cut, un pipi plus tard, première fois de ma vie que mon père a tort. Enfin. à part la fois où il a soutenu à mon frère que "boite" n’avait pas de chapeau sur son i, mais ça compte pas je trouve. Du coup, depuis ce matin, je regarde sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Sources :

https://www.geo.fr/geopolitique/russie-ukraine-comprendre-les-raisons-du-conflit-en-crimee-208335

https://www.ladepeche.fr/2022/02/22/crise-entre-la-russie-et-ukraine-douze-questions-pour-comprendre-les-origines-et-les-enjeux-du-conflit-10127380.php

https://www.arte.tv/fr/videos/100627-136-A/l-ukraine-terrain-de-lutte-entre-ouest-et-est/

https://news.konbini.com/societe/vladimir-poutine-se-dit-pret-a-demilitariser-lukraine/

https://www.youtube.com/watch?v=LvTsuZpE2s4

https://www.instagram.com/tv/CaDBLJeI8jN/?utm_medium=copy_link

https://www.francebleu.fr/infos/international/vladimir-poutine-annonce-le-debut-d-une-operation-militaire-en-ukraine-1645675097

https://www.nato.int/nato-welcome/index_fr.html

https://www.lemonde.fr/international/live/2022/02/24/ukraine-la-russie-bombarde-des-cibles-militaires-dans-tout-le-pays-la-communaute-internationale-condamne-une-agression_6115008_3210.html