Épisode 152 - Dans cet épisode, on va parler de Papy Chulo, de l'hétérogueusie, et je ferai probablement le jeu de mot «quand harissa rencontre Salive», entre autres.

«Déjà, il y a un truc à savoir, c’est que des papilles, il y en a sur la langue, oui, mais aussi dans le palais, la gorge, et le nez. Très précisément : la langue, le pharynx et le larynx. Dans toute la zone test PCR, quoi. Les papilles servent à comprendre le goût, donc la saveur des aliments, mais aussi la texture et l’odeur. Il y a 5 saveurs fondamentales : sucré, acide, amer, salé et l’umami. L’umami, c’est pas une chanson de Nicoletta «Umami, umami mamie blues, umami blue».

