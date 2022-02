Épisode 151 - Dans cet épisode, on parle du Castor, des jeunes qui fument la pipe, et du café de Flore, entre autres.

Dans cet épisode, on parle du Castor, des jeunes qui fument la pipe, et du café de Flore, entre autres.

«Oui, on le sait, la St-Val', c'est commercial, oui. Mais quand même. L'année dernière je vous avais parlé de trois couples célèbres et ça vous avait pas mal plu, c'est pourquoi je me suis dit que j'allais vous le refaire cette année. Oui, la personne qui vous offre le même cadeau à chaque St-Val', c'est moi.

Et j'ai eu envie de vous parler d'un couple et hop, en cherchant “couples célèbres” sur google, je suis tombée sur Sartre et De Beauvoir. Moi j'ai jamais rien lu ni de l'un, ni de l'autre, je ne savais même pas qu'ils avaient été ensemble. C'est comme si aujourd'hui on apprenait que Guillaume Musso était en couple avec Virginie Grimaldi. Le choc.

Du coup, j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney