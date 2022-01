Dans cet épisode, on parle des bobos du 11ème, d'un gâteau d'anniv, et d'un book club, entre autres.

«Pendant mes études au collège et au lycée, il y a quelques indispensables que je n'ai pas faits. Déjà, je n'ai pas fumé comme tout le monde. Au contraire des meufs de ma classe, je ne suis pas sortie avec un sport-étude sport (je rappelle que j'étais dans la même classe que Yoann Gourcuff. Aujourd'hui c'est quand même le mari de Karine Ferri donc c'était quand même une grosse vedette). Mais surtout on ne m'a jamais demandé de lire de "Journal" d'Anne Frank. (...) Il y a eu récemment une polémique autour d’Anne Frank, ou en tout cas autour de la personne qui l’aurait dénoncée aux nazis, et ça m’a fait me dire que ce serait quand même bien que j’en sache un peu plus sur Anne Frank, son livre, et sur comment un journal d’ado a pu être publié après la guerre. Du coup, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

