Épisode 148 - Dans cet épisode, on parle d'un Vosne-Romanée 1982, du torse de Fred, et de sucres qui transitionnent, entre autres.

«Je ne me suis jamais vraiment intéressée à comment on fait le vin… Du coup, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris. J’espère que je vais pas foutre la honte à mon père.

Du vin, y’en a du bon, du pas bon, du mis en bouteille au château, du rose, du rouge, du blanc, bref, c’est un bordel, alors commençons par le commencement, on fait du vin avec : des raisins. Bim. Déjà une info capitale, ce podcast s’annonce rempli de petites infos surprenantes comme ça, attachez vous à vos écouteurs, ça va dépoter.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune.

Écrit et produit par Marine Baousson.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney.