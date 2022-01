Épisode 146 - Dans cet épisode, on parle de regarder des films avec des cardiologues, d'Irène Frachon, et de portes de saloon, entre autres.

«Pour ce premier épisode de l’année, j’ai décidé de me lancer sur l’affaire du Médiator, idée qui m’a été soufflée par Elisa, ma copine. D’abord elle m’a dit : "Tu devrais parler du Médiator." J’ai fait : "Mmmmm". Ensuite elle a dit : "La lanceuse d’alerte, Irène Frachon, est de Brest". J'ai fait : "Mmmmm ? " Ouais je suis un peu chauvine.

Ensuite elle a dit : "Il y a eu un film sur elle, je l’ai regardé avec un pote cardiologue et il a dit que le film était super, et que d’ailleurs quand il voyait un coeur, il savait direct si la personne avait une valve Médiator ou pas." Bon, vous imaginez bien que j’ai rien compris à cette phrase, que ça m’a énervée, et donc j’ai eu besoin de comprendre et d’en savoir plus. Du coup, bien sûr, j’ai dit : "D’où tu regardes des films avec des cardiologues ?"

Une fois que j’ai eu la réponse (c’est le mec d’une de ses meilleures potes), j’ai regardé sur internet pour savoir ce que c’était que cette histoire de Médiator, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune.

Écrit et produit par Marine Baousson.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney.