Dans cet épisode, on parle d'Eva Queen, de Babar l'éléphant, et des cryptomonnaies, entre autres.

«Il faut que je vous avoue un truc : ça y est, je suis une vieille conne. Je pense que dans une vie, il y a plein de moments où on réalise qu’on est un peu largué·e, qu’on passe à coté des choses, qu’on se dit avec amusement : "Ah tiens cette mode du collier ras-du-coup est revenue". Ou : "Ah tiens tout le monde se fait une mèche blanche à la frange comme Pomme". Ou encore : “Super ! Eva Green a gagné les NRJ music awards”, sauf qu’en fait elle s’appelle Eva Queen, que j’ai jamais entendu sa musique, et qu’elle a 21 ans, c’est à dire pile-poil le même âge que les NRJ music awards, dont je me rappelle de la première édition.»

Attention, cet épisode est particulier ! C'est le début d'un escape game à suivre dans les prochains jours...

Première partie :

Écrite et produite par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Deuxième partie :

Écrite par DYNA’MEET

Réalisation et création sonore : Romain Baousson

Enregistré en son 3D immersif au Studio du Faune - St Uniac.

Interprété par : Marine Baousson

Le chef : Vérino

Jeanne : Jeanne François

Seb : Sébastien Almar

Générique de fin : Romain Baousson

Choeurs : Tiphaine Lemou

Saxophone : Lucas Pinabel