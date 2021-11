Épisode 136 - Dans cet épisode, on parle quand ça faisait «buffering», de la Fiat Panda, et de Caline, Benjamin et Grignotte, entre autres.

«Quand j’ai travaillé sur les épisodes de Naruto, et de Kaamelott, j’ai découvert un mot que je ne connaissais pas : le fan service. C’est en gros un truc que font les créateurs de séries pour faire plaisir aux personnes qui les regardent. À priori ça peut avoir une connotation sexuelle, mais pas forcément. Par exemple, Alexandre Astier a déclaré dans le magazine Première au sujet de son film : “Je ne fais pas du fan service. Donc je m’autorise à vous déplaire.” Quel homme !

Bon. Tout ça pour vous dire que moi, j’ai pas sa droiture, je vais faire un peu de fan service, je vais faire un épisode sur un sujet que j’aurais pas choisi moi-même. Fan service. Et dans les demandes qui reviennent souvent et qui d’ailleurs me surprennent un peu, y a : Netflix. Visiblement, Netflix, ça intrigue pas mal de personnes.

Et je peux pas dire cette fois que moi, Netflix, j’y connaissais rien… parce que… si. Je m’en sers, quand ma sœur, mes parents, mon pote Clément, et mon ex ne sont pas déjà dessus, je veux dire. Du coup, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune.

Écrit et produit par Marine Baousson.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney.