Épisode 135 - Dans cet épisode, on parle de limbo, de One Piece, et de Félindra Tête de tigre, entre autres.

«L’autre jour, ma copine Amélie du podcast SOS Super Maman me racontait qu’elle avait peur que les gens prennent son fils pour un mytho parce qu’elle l’a entendu discuter avec un pote à lui qui disait qu’il irait sûrement au lycée Pierre-Mendès-France, et que son fils a répondu : "Ah ouais, je vois qui c’est, il fait partie de ma famille j’crois."

Bon, alors, il s’avère que c’est vrai, c’est son grand-grand-grand-oncle. Et moi je le sais parce qu’un jour où on était chez ses parents j’ai demandé : "Vous êtes fans de Pierre Mendès-France ou quoi ? Il y a plein de trucs sur lui dans votre bibli…" "Euh non c’est mon oncle". Ah, yes.

Bah moi, mon oncle c’est Tonton Robert, le cuisinier de l’école primaire et de l’Ehpad de Louannec, et vu comment il déchire, lui aussi, il mériterait d’avoir un lycée qui porte son nom, mais on n’en fait pas toute une histoire. Bref, quand elle m’a raconté cette anecdote, je me suis dit que Pierre Mendès-France, je savais pas ce qu’il avait fait et pourquoi je connaissais son nom. Du coup, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson / Studio Brune.

Écrit et produit par Marine Baousson.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney.