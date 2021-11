Épisode 134 - Dans cet épisode en partenariat avec Freenow, on parle de Napoléoff, d'Henri Dès, et de la place de l'étoile, entre autres.

«J’ai pas mal hésité avant de savoir où je voulais aller. Instinctivement, j’ai pensé : "quel endroit j’aime dans Paris ?" J’aime la Nouvelle Seine, la péniche dans laquelle je joue souvent… Mais j’allais pas débouler en voiture sur un bateau, parce que… bah, je suis pas James Bond.

J’aime passer au Louvre la nuit pour voir les pyramides illuminées, mais bon je me suis dit : "ça va, t’es pas Louis XIV". Et surtout j’ai réalisé qu’à chaque fois que je passais dedans, je me sentais obligée de regarder au loin avec mélancolie, parce que j’ai l’impression d’être Carrie Bradshaw dans la dernière saison de Sex and the city.

Quand soudain, j’ai eu un flash : je sais où je veux aller ! Je veux aller dans l’endroit le plus dangereux de Paris. Je veux aller… place de l’étoile, car c’est le seul endroit où je peux littéralement tourner autour du sujet… L’arc de Triomphe. »

Un podcast de Marine Baousson.

Écrit et produit par Marine Baousson.

Réalisé par Antoine Olier.

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks.

Illustré par Juliette Poney.