Épisode 133 - Dans cet épisode, on parle de travaux pieduels, d'endroits qu'on sait pas placer sur une carte, et je me googlise, entre autres.

«Quand j’étais jeune, c’est à dire il y a… ouh la ça fait mal, 12 ans… Je travaillais dans une boutique bio. Quand j’y suis arrivée, j’y connaissais rien : à mon entretien d’embauche on m’a demandé si je consommais bio, j’ai pensé : “Tu rigoles, j’ai pas les moyens, et même quand je travaillerai chez vous j’aurai pas les moyens”.

Évidemment j’ai pas dit ça, j’ai dit : “J’aime bien les yaourts de brebis à la châtaigne”. Croyez-le ou pas, j’ai été engagée grâce à ça. Je n’ai pas eu d’entretien d’embauche depuis ce jour-là mais sachez que si ça devait arriver je le mettrais dans la catégorie “hobbies” parce que ça a bien fonctionné.

Bref, tandis que je découvrais la spiruline et le tartare d’algues, j’ai aussi découvert quelque chose dont je n’avais jamais entendu parler avant : l’huile de palme. Car en effet, juste après : “Je peux payer en carte bleue ?”, et : “Pourquoi vous n’avez pas de tomates en hiver”, la question qu’on me posait le plus c’était : “Vous auriez le même produit, mais sans huile de palme ?”»



Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney