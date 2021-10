Le planning familial - avec Aude Gogny-Goubert

Épisode 132 - Dans cet épisode, avec mon invitée Aude Gogny-Goubert, on parle de la pilule, de Juliette Armanet, et du MFPF, entre autres.

«Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j’ai fait, autour du 8 mars, une semaine consacrée aux droits des femmes.

Et puis, alors que je préparais ça depuis quelques temps déjà, j’ai vu une story d’Aude Gogny-Goubert, oui, Aude GG de Virago, elle-même, que je connais depuis longtemps, qui disait qu’elle était fatiguée de n’être contactée et mise en avant QUE lors du 8 mars, c’est à dire, la journée consacrée aux droits des femmes.»

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast



Pour découvrir Virago, la chaine Youtube de Aude GG.

Pour acheter son livre, V comme virago.

Pour la suivre sur Instagram.

Le numéro du planning familial : 0800 08 11 11

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney