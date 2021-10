Épisode 131 - Dans cet épisode, on parle de Molki, du Titanic, et des films américains, entre autres.

«Le 9 octobre dernier, c’était la journée nationale du squash, c’est à dire la journée nationale du sport que les riches qui sont méchants avec le héros pratiquent dans toutes les séries, afin d’humilier le personnage principal qui va transpirer à outrance et se prendre des balles dans la gueule quand son adversaire, lui, sera un peu essoufflé mais gardera sa dignité.

D’ailleurs, j’ai aussi remarqué en général que dans les séries ou films américains, quand le méchant veut humilier seulement par la parole, il invite au golf, et quand le gentil fait du sport avec ses copains, il fait du basket. Alors bien sûr je parle des films américains. En France les sports pour parler c’est pas les mêmes. En France on dit “Faut qu’on parle Jean-Jacques. Mets ton short et tes baskets, on va faire un Molki”.

Moi, je n’y connais rien au squash, je ne savais même pas prononcer le nom correctement, mais j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris. »

