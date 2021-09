Les patates

«Je ne sais pas si vous avez Twitter, mais récemment, un américain qui s’appelle Steve Olson est tombé sur La Pataterie avec sa femme et visiblement il a passé le meilleur moment de sa vie.

Je vous mets ici quelques extraits de tweets :

Ok, alors, nous sommes en vacances en France, et cherchions un endroit pour dîner ce soir, et Melissa a trouvé l'endroit le plus incroyable… @La_Pataterie, une chaîne française axée sur les pommes de terre en plat principal. ET C'ÉTAIT INCROYABLE

C'est une pomme de terre au four géante, mais GLORIEUSEMENT cuite au four. J’ai fait pipi quand j’ai mordu dedans. Il y avait un chœur d'anges qui est descendu du ciel, et ils chantaient « Bonnie and Clyde » de Serge Gainsbourg et Bardot. Sérieusement, c'était la meilleure pomme de terre jamais cuisinée par des mains humaines. Les mots ne peuvent exprimer mon étonnement.

Quoi qu'il en soit, je ne comprends pas comment une pomme de terre au four d’une chaîne de resto pourrait être tellement meilleure que toutes les autres pommes de terre au four que j'ai jamais eues, même si je fais abstraction due jambon et du gruyère qui étaient dessus. Et le fromage à raclette. Et la crème fraîche aux herbes. Et le porc. ET les Fucking CORNICHONS.

Bref, le mec a fait le buzz en France, à tel point que Buffalo Grill l’a contacté et a dit “ Ok La Pataterie is good, but have you ever tried Buffalo Grill ?”. C’est du délire. Je me suis dit qu’il était temps dans ce podcast d’honorer celle qui a régalé le cul de cet américain, une de mes meilleures amies, c’est bien sûr : la patate. »

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast