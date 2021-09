Épisode 127 - Dans cet épisode, on parle de vieilleries, de la grande muraille de Chine, et des seigneurs de la guerre, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de vieilleries, de la grande muraille de Chine, et des seigneurs de la guerre, entre autres.

«Je vais être honnête avec vous, à la base, j’avais prévu de vous faire un épisode sur la grande muraille de Chine, et en faisant mes recherches, je suis rapidement tombée sur cette phrase sur wikipedia : "Pendant la révolution culturelle, les rebelles et les gardes rouges s'en prenaient aux monuments et aux lieux de culte : plusieurs briques de la Grande Muraille de Chine furent enlevées pour construire des porcheries." Et hormis l'anecdote… fermière, je dirais, que j’ai trouvée marrante par principe… Ça m’a intéressée. moi, la révolution culturelle chinoise, j’y connaissais rien… du coup j’ai regardé sur Internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast