L'autisme, avec Anne-Fleur Andrle

Épisode 126 - Dans cet épisode, avec Anne-Fleur Andrle (Génération Podcast, Journal d'une perchée, French Expat', Alors c'est pour bientôt) on parle de fantômes, d'hétéros, et du coude gauche qui gratte, entre autres.

«- Salut salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vulgaire. Je m’appelle Anne-Fleur, j’ai des podcasts qui s’appellent Génération Podcast, Journal d'une perchée, French Expat', Alors c'est pour bientôt , et pour cette rentrée, et j’ai décidé de venir mettre un peu d’ordre dans ce podcast, parce qu’on va pas se mentir, c’est un peu le bordel.

-Ouais j’avoue mais c’était l’été j’ai tenté des trucs.

-C’est bien… Il faut tester des trucs…

-Merci.

-Voilà.

-Juste, pourquoi t’es là ?

-En fait, l'autre jour, j'interviewais une nana française qui vit dans le Texas

-Attends, le Texas, les cowboys, Chuck Norris, les anti-avortement ?

-Voila. Enfin presque car c'est un peu cliché tout de même.

-Si tu veux. Bon et du coup, c'est quoi le rapport avec mon podcast ?

-Oui, pardon. Au milieu de l'interview, elle m’a dit qu’elle était autiste.»

Pour retrouver Anne-Fleur : Cliquez ici, ou rendez-vous sur son Instagram . Pour écouter ses podcasts c'est ici et pour offrir un podcast à un.e proche.

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit par Anne-Fleur Andrle & Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast