Carte blanche à Pimpampoum

Dans cet épisode, Arthur et Herman de PimPamPoum nous font un petit bilan de ces deux mois de Vulgaire Summer, entre autres.

«-Bonjour, je suis Arthur de PimPamPoum.

-Bonjour, je suis Herman de PimPamPoum.

-Eh salut toi. Je suis Nina Ricci de Nocibé.

-Et moi Sonos room, la nouvelle enceinte nomade pour toutes vos aventures.

-Attendez on va recommencer Herman. Faut peut-être pas qu'on se moque des sponsors dès l'introduction.

-Mais on ne se moque pas Arthur, on personnalise les marques, on leur donne une âme.»

Retrouvez PimPamPoum ici :

- Pour écouter leurs podcasts : https://smartlink.ausha.co/pimpampoum

- Twitter : @PimPamPoum_off

- Facebook : PimPamPoum - Podcast

- Instagram: PIMPAMPOUMPODCASTS

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par PimPamPoum

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast