Épisode 124 - Dans cet épisode, on parle de la note de tous les dangers de France Gall, de Jeff Bezos, et du spectacle de fin d'année de Johnny Babibel, entre autres.

«Quand j’étais petite, on avait à la maison une petite collection de cassettes vidéos, souvent des films enregistrés sur TF1 pour Ciné-dimanche, ou des films de vacances que prenaient mes oncles, mais on n’avait que quelques cassettes qui étaient des vraies cassettes, des cassettes officielles, achetées au magasin, avec la pochette et l’autoco.

Il y avait le concert de dorothée : Bercy 92; Les ratons, un dessin animé que personne ne connaissait jamais, c’était des mecs chelous avec des trompes au niveau du nez. Et puis nous avions une cassette vidéo que je considérais comme très précieuse : elle était à ma mère, donc elle était pour les adultes, et c’était Starmania, la version de 89. J’ai toujours adoré Starmania. Toujours.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast