Dans cet épisode, on parle de culs, d'ex, de pipi et de 'eins, entre autres.

«-Bonjour, je m’appelle Marine Baousson. Bonjour Marine Baousson! Et je déteste les moustiques! Ça doit être super dur d’être un moustique. Franchement, l’enfer. Personne ne t’aime. Même les araignées, des gens les aiment… Mais t’as jamais des gens qui sont moustiquophiles. Non, on est tous moustiquophobes, et on est décomplexé.e.s. Et l’autre jour, après une nuit où j’ai servi de buffet à volonté gratuit à une horde de moustiques et où ma meuf ne s’est pas fait piquer une fois, je me suis interrogée : "Les moustiques, qui sont ils ? D’où viennent-ils ? Combien gagnent-ils ? Quels sont leurs réseaux ? À qui profite leurs méfaits ? Et surtout : où vont ils l’hiver ?" Pour y répondre, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast