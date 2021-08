Magali Bertin : les boutons

Dans cet épisode, avec la journaliste-blogueuse-présentatrice télé Magali Bertin, on parle de la Chtar ac', de Chtarmania, et de Chtar Club, entre autres.

«- Bonjour, et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire. Oh, mais tu as un sourire...

- Je suis hyper émue !

- C'est vrai ? Y a une joie !

- Oui, il y a un côté fan, je dois avouer !

- Oh !

- Non mais c'est un peu comme si je faisais Koh Lanta et que je rencontrais Denis Brogniart !

- Et tu peux faire un peu les deux, parce que regarde, je peux faire le: "Ah!"»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Produit par Marine Baousson / studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

