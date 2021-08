Petit Vulgaire: Les pirates

Épisode 116 - Dans cet épisode de Petit Vulgaire, on parle du lapin de Juju, des asperges, et on embarque avec la pirate Marie Read, entre autres.

«Je sais pas toi, mais moi des fois, à la fin d’une journée, je suis fatiguée. J’ai l’impression d’avoir passé mon temps à obéir à tout un tas de règles que je suis pas sûre de trouver très pertinentes : "tiens toi droite !", "marche plus vite", "parle moins vite", "ferme la bouche quand tu manges", "tais-toi !", "On ne t’entend pas", participe un peu !", "C’est pas un métier pour les filles ça", "éternue dans ton coude", "mouche ton nez et dis bonjour à la dame", "non, t’as oublié ton bonnet de bain, tu rentres pas!"

Je les trouve nulles toutes ces règles. Alors je rentre chez moi et je me roule en boule dans un plaid, dans mon canapé, et je mange de la glace.

Et bien y’a des personnes, au 17e et au 18e siècle, qui en avaient marre aussi des règles, mais qui se sont pas roulés en boule sur leur canapé dans un plaid en mangeant de la glace (même si c’est très bien de se rouler en boule hein) : elles sont devenus pirates, et ont vécu leurs vies selon leurs propres règles !»

