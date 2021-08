Carte blanche à Jason Brokerss

«Bonjour, bonsoir, je sais pas trop. Déjà, merci à Marine Baousson de m’accueillir. C’est fort sympathique, c’est fort aimable ! Ah en fait, c’est Jason Brokerss, j’ai pas prévenu, pour ceux qui me connaissent. Et pour ceux qui me connaissent pas c’est quand même Jason Brokerss. Je suis venu parler d’un truc, du fait que je ne sais rien faire un peu. Je ne sais pas faire un peu. C’est-à-dire que quand je fais quelque chose, je ne peux pas un peu le faire, je me mets à fond. J’ai, par exemple, découvert les échecs il y a quelques mois, parce que j’ai regardé la série comme tout le monde. Et je me suis dit: "Ah, ça a l’air bien! Donc je vais essayer." La série c’est The Queen’s Gambit, ou Le Jeu de la Dame, la traduction française qui n’est pas du tout une bonne traduction mais bon, c’est ça la série.»

Retrouvez Jason Brokerss sur instagram: @jasonbrokerss, et en tournée.

