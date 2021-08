Dans cet épisode, on parle des hortensias, de Clint Eastwood, et de Cyrano de Bactérie, entre autres.

«Je ne vais pas vous mentir, moi, je pensais que la photosynthèse, c’était le nom que l’on donnait à la reproduction des végétaux. Je me disais: "Bah voilà la photosynthèse, y’a un pistil, y’a une abeille, etc etc…". Donc je me disais: "Facile."

J’étais donc prête, voyant qu’on me le demandait souvent, à faire des blagues un peu lourdes sur des hortensias qui baisent et tout, mais bon, j’ai quand même vérifié ce que je disais et je suis tombée sur un cours de Term S spécialité SVT, et j’ai réalisé que oui, c’était peut-être bien que je me colle à la photosynthèse, parce que… ça n’a rien à voir. Du coup, j’ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j’ai compris.»





Crédits: Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

