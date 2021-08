E.B : Girls just want to have fun

Épisode 113 - Dans cet épisode, avec Emilie Gassin et Benjamin Violet du groupe E.B, on parle de la Macarena, de l'accent australien, et d'un coup de foudre sur scène, entre autres.

«- (Marine Baousson)Bonjour! Et bienvenue dans ce premier épisode de Vulgaire que je fais à distance. Et j’ai la chance…Oui, parce qu’on est en Visio… Vous vous nous écoutez, mais nous on est en visio. Et donc, j’ai la chance d’être avec E.B. Bonjour E.B. ! Alors ils sont deux.

- (E) Bonjour! Moi je suis E.

- (B) Et moi je suis B!

- (Marine Baousson) Il faut vraiment qu’on vous appelle comme ça E et B ?

- (E) Alors moi je m’appelle Emilie.

- (B) Et moi c’est Ben.

- (Marine Baousson)Alors tous les deux, merci d’être là !

- (B) Avec grand plaisir !

- (E) Merci pour l’invitation !»

