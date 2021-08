Adeline Rapon : Le Carnaval en Martinique

Épisode 112 - Dans cet épisode, Adeline Rapon nous parle de chansons sur des chauffeurs de taxi, d'une semaine bien chargée, et fait des percus avec des cuillères en bois, entre autres.

Ah et sinon, on parle du carnaval en Martinique.

«- Bienvenue dans cet épisode de Vulguest, de Vulgaire, de Vulguest, de Vulgaire qui est un Vulguest.

- Oui.

- Peut-être que je le refait ? Parce que là c’était vraiment un lancement nul ?

- Non, je pense que c’est très bien !

- On le garde comme ça ?

- Je pense qu’on peut le garder.

- On est dedans, vous êtes dedans, donc bienvenue. Je ne suis pas seule, je suis avec Adeline « Rapoon ».

- Bonjour !

- Qu’on appelle vraiment Adeline Rapon dans la vraie vie.»

Retrouvez Adeline sur Instagram ou son portfolio.

Un podcast de Marine Baousson

Produit par Marine Baousson / studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Musique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram : @vulgaire_lepodcast