Petit Vulgaire : Les dinosaures

Épisode 111 - Dans cet épisode, on parle des briques à la sauce caillou, d'un tas d'adultes qui jouent dans un bac à sable, et on visite le Jurassik Pourk, entre autres.

«Aujourd’hui on va parler d’un thème ô combien fascinant : les dinosaures !

Depuis toute petite, j’entretiens une passion pour ces géants qui sont apparus sur Terre il y a plus de 220 millions d’années. Il y a les tyrannosaures, les stégosaures, les machintrucosaures, les trucbidulosaures et heu... Stop ! Stop ! Arrête la musique Romain. Il faut que je sois honnête avec mes auditrices et mes auditeurs. Voilà: les dinosaures, j’y connais rien.

Bon, du coup, j’ai demandé à ma copine Lucie de faire quelques recherches, et je vais vous expliquer ce qu’on a compris. Je suis sûre qu’à la fin du podcast je serai devenue une vraie fan et j’achèterai un costume de Triceratops et tout.»

Un podcast de Marine Baousson

Produit par Studio Brune

Écrit par Lucie Le Moine & Marine Baousson

Interprété par Marine et Romain Baousson

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson

Voix enfants : Elisa & Jeannette

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast