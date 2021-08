Dans cet épisode, on parle de caravelles, de la chanson «Nouvelle Angoulême, Nouvelle Angoulême» de Sinatra, et des frites au fromage, entre autres.

«Dans la liste des choses qui rendent heureux et heureuses les gens qui habitent en France, il y a : 1. Quand la France gagne la coupe du monde de quelque chose, 2. Quand il y a de la moutarde au fond de la quiche, et 3. Quand on entend quelqu’un au restau qui parle avec l’accent québécois. Les gens qui viennent du Québec, on les adore, on les trouve globalement plus drôles et plus gentils que nous, et, en plus, ils ont un accent rigolo. Ils n’ont pas honte de prononcer les mots à l’américaine, et ils utilisent «Bon matin», «Galice» et «Tabernak». Qui ne sont pas facile à utiliser en France. On entend rarement les Français dire: «Ah tabernak, j’ai oublié mes clefs! ». Le Québec à offert au monde Céline Dion, le Québec met du fromage à fondre sur ses frites, le Québec est un pays de dieux et de déesses, vive le Québec!»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Générique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast