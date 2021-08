Emma Oscar : Où sont les femmes ?

Épisode 108 - Dans cet épisode, on parle des paroles de Michel Sardou, d'un amour fou pour Jean-Michel Jarre, et on chante «Y a de la joie», entre autres.

Dans cet épisode, on parle des paroles de Michel Sardou, d'un amour fou pour Jean-Michel Jarre, et on chante «Y a de la joie», entre autres.

Suivez Emma sur Instagram et ici.

«-Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Vulgaire qui est un Vulgaire du vendredi et où donc j'ai la chance de recevoir une chanteuse qui vient me chanter un tube de l'été et me le vulgariser. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir avec moi Emma Oscar, bonjour Emma !

-Salut Marine !

-Ouah, il était bien ton "salut", il était assuré.

-T'as vu ! Tu te fous de moi déjà ou pas ?

-Non... Un peu.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé et mixé par Romain Baousson

Générique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast