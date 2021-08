Christine Berrou: Presque Proust

Dans cet épisode, Christine Berrou nous parle de sa passion pour Presque Marcel Proust. C'est Marcel Proust, mais avec des imprécisions. Entre autres, évidemment.

«- Bienvenue dans ce Vulguest et aujourd'hui nous avons la chance et le plaisir de recevoir Christine Berrou. Christine Berrou, bonjour!

- Bonjour! C'est un peu un rêve qui se réalise!

- C'est vrai?!

- Parce que j'écoute Vulgaire tout le temps, et je rêvais d'être dedans.

- Mais t'étais déjà dedans parce que je t'avais fait une dédicace un jour.»

