Petit Vulgaire : comment on fait les bébés ?

Épisode 106 - Dans cet épisode, on parle de la francette, de kinder surprises, et de faire rougir les adultes, entre autres...

Dans cet épisode, avec Super Maman du podcast SOS Super Maman, on répond à LA question qui embarrasse tous les parents : comment on fait les bébés ? Et on répond vraiment (donc peut être, pour les parents, checkez que vous êtes ok avec l'épisode avant de le faire écouter.)

Retrouvez Super Maman sur Instagram et surtout écoutez son podcast !

«J'ai un petit conseil à te donner. Si un jour tu veux que les adultes deviennent tout rouges et se mettent à bafouiller, demande-leur : "Dis, comment on fait les bébés ?" Ça c'est un carton assuré parce que sache que c'est super difficile d'expliquer ça à un ou une enfant quand on est adulte.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Produit par Studio Brune

Ecrit par Marine Baousson et RiM

Réalisé et mis en musique par Romain Baousson

Voix enfants : Elisa et Jeannette

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast