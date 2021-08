Carte blanche à Candiie

Épisode 105 - Dans cet épisode, on parle de curcuma, d'agents secrets, et de la maman de Candiie, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de curcuma, d'agents secrets, et de la maman de Candiie, entre autres.

Pour retrouver Candiie c'est ici.

«Moi j'ai deux talents dans la vie : 1) je peux dormir partout, c'est hyper pratique et 2) je sais garder un secret. Alors vous avez tous entendu ou peut-être déjà dit cette phrase : "Je te fais confiance, ce que je te dis, ça ne sort pas d'ici." Et bien sachez qu'avec moi c'est vrai. Mais avant de commencer on va définir ce qu'est un secret. Un secret c'est une info qu'on ne veut dire à personne et qui est connue par un nombre limité de gens.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Générique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast