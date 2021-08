Épisode 104 - Dans cet épisode, on parle de fantasmes, d'Odile Déripette, et de mécanique quantique, entre autres.

Dans cet épisode, on parle de fantasmes, d'Odile Déripette, et de mécanique quantique, entre autres.

«Quand j'ai commencé à préparer le programme de cet été j'ai pensé : "Allez, je vais faire de la philo". Alors, je vous cache pas que la philo et moi c'est un peu douloureux, j'avais des sales notes en Term' et le prof se moquait de moi parce que j'écrivais "nonobstant", qui veut dire "malgré", toutes les deux phrases. Et que nonobstant ses moqueries, je continuais. Bref, j'ai décidé de me lancer et je me suis dit : "Vas-y, je fais le chat de Schrödinger".»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Générique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

Retrouvez Vulgaire sur Instagram @vulgaire_lepodcast