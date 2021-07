Luciole - La chanson de Maxence

Dans cet épisode, Luciole vulgarise pour nous la chanson de Maxence, des Demoiselles de Rochefort, entre autre.

«-Bonjour et bienvenue dans ce Vulgaire tube de l'été. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Luciole. Bonjour Luciole !

-Bonjour Marine.

-Luciole quel est ton métier ?

-Je suis autrice, compositrice, interprète. Donc j'écris des chansons, je compose des mélodies et je chante et parle mes chansons sur scène.

-Et on se connaît parce que ?

-Parce qu'on a fait une partie de nos études ensemble au conservatoire d'arts dramatiques de Rennes en l'an de grâce 2002.»

Crédits:

Un podcast de Marine Baousson

Écrit et produit par Marine Baousson / Studio Brune

Réalisé par Antoine Olier

Générique de Guillaume Bérat du collectif Branks

Illustré par Juliette Poney

